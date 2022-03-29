Курск с гастролями посетит Донецкий Молодежный театр

В Курске состоятся двухдневные гастроли Донецкого Молодежного театра, сообщают местные СМИ.

30 марта на сцене драмтеатра имени Пушкина состоится спектакль «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова. Ее действие происходит в отделении полиции. Но здесь полиция — это не просто исполнительный орган, это полиция нравов и мыслей. Допрос человека из подмосковного города превращается в занимательную психологическую игру.

31 марта состоится показ спектакля «Как Боги» по произведению российского писателя и драматурга Юрия Полякова. Это история о страсти, измене, предательстве, корыстолюбии, о цене, заплаченной человеком за успех.

Просмотр спектаклей доступен по «Пушкинской карте».