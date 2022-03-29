Григорий Лепс проиграл Кремлевскому дворцу суд на 2 миллиона рублей

Эстрадный исполнитель Григорий Лепс проиграл Кремлевскому дворцу суд по поводу юбилейного концерта певца Юрия Антонова, пишет kp.ru.

Арбитражный суд Москвы вынес решение взыскать с «Продюсерского центра Григория Лепса» 1 млн 950 тыс. руб. и судебные расходы в размере 32,5 тыс. руб.

Еще до начала пандемии коронавируса продюсерский центр Лепса заключил договор с Кремлевским дворцом на проведения юбилея Антонова. Концерт должен был состояться 5 декабря 2020 года, за что продюсеры обязались заплатить аванс под 2 миллиона, а в случае переноса или отмены шоу — такую же неустойку. Из-за пандемии Лепс отложил юбилейный вечер на 2021 год и перенес его в «Крокус Сити Холл», после чего администрация Кремлевского дворца обратилась в суд.

Ранее директор Григория Лепса Владимир Урюпин заявил «Газете.Ru», что на артиста с 2012 года наложены индивидуальные санкции, поэтому у него нет счетов ни в одном зарубежном банке. Так он прокомментировал заявление в СМИ продюсера Кирилла Чибисова, оценившего ущерб Лепса от санкций на 20 миллионов долларов.