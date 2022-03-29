Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00

Григорий Лепс проиграл Кремлевскому дворцу суд на 2 миллиона рублей

Слушать
Остановить
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Эстрадный исполнитель Григорий Лепс проиграл Кремлевскому дворцу суд по поводу юбилейного концерта певца Юрия Антонова, пишет kp.ru.

Арбитражный суд Москвы вынес решение взыскать с «Продюсерского центра Григория Лепса» 1 млн 950 тыс. руб. и судебные расходы в размере 32,5 тыс. руб.

Еще до начала пандемии коронавируса продюсерский центр Лепса заключил договор с Кремлевским дворцом на проведения юбилея Антонова. Концерт должен был состояться 5 декабря 2020 года, за что продюсеры обязались заплатить аванс под 2 миллиона, а в случае переноса или отмены шоу — такую же неустойку. Из-за пандемии Лепс отложил юбилейный вечер на 2021 год и перенес его в «Крокус Сити Холл», после чего администрация Кремлевского дворца обратилась в суд.

Ранее директор Григория Лепса Владимир Урюпин заявил «Газете.Ru», что на артиста с 2012 года наложены индивидуальные санкции, поэтому у него нет счетов ни в одном зарубежном банке. Так он прокомментировал заявление в СМИ продюсера Кирилла Чибисова, оценившего ущерб Лепса от санкций на 20 миллионов долларов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+