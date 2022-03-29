Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00
В Германии испугались, что газовое эмбарго поставит крест... 06:52
МЧС заявили о ликвидации пожара в Красноярском крае, где... 06:37
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52

Юрий Хованский расстался со своей девушкой

Слушать
Остановить
close
100%
Кадр из видео/Редакция/Youtube

От блогера Юрия Хованского, который сейчас находится под домашним арестом в связи с обвинениями по оправданию терроризма, ушла его девушка Мария Нелюбова. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Одной из главных причин для расставания, по словам Нелюбовой, стало то, что они с Хованским очень похожи характерами, однако «разные по взглядам на жизнь».

«Так будет лучше для него и для меня. Потому что... ну слишком у нас большие противоречия», — поделилась она.

Нелюбова призналась, что думала о завершении отношений незадолго до того, как «Юра загремел в тюрьму». Однако когда партнер попал в трудную ситуацию, девушка не смогла его бросить.

«В любом случае, я считаю, что все, что могла, я сделала для него», — заключила Мария. Она добавила, что решение о расставании было принято после совместной беседы.

Хованского задержали 9 июня 2021 года, против него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стала песня о теракте на Дубровке, исполненная блогером на одном из стримов. Хованский настаивает на том, что песню исполнил еще в 2012 году — до введения соответствующей статьи.

29 декабря прошлого года Хованского освободили из-под стражи, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+