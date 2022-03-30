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Стало известно, кто заменит Ренату Литвинову в спектакле «Северный ветер»

В спектакле «Северный ветер» Ренату Литвинову заменит Софья Эрнст

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Антон Белицкий/Global Look Press

Исполняющую главную роль в постановке «Северный ветер» МХТ имени Чехова Ренату Литвинову заменит актриса Софья Эрнст. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе театра.

Спектакль пройдет 16 апреля в столице Узбекистана, Ташкенте.

На сцене ГАБТ имени А. Навои в рамках Международного фестиваля театра и балета состоится показ спектакля «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. Во время гастролей в Ташкенте главную роль Маргариты исполнит Софья Эрнст.

Сюжет пьесы рассказывает о женщинах северного клана, которые живут в ожидании любви. Глава семьи Маргарита после смерти любимой невестки пытается извести новую избранницу сына и повернуть время вспять.
Помимо театральной версии, премьера которой состоялась в 2017 году, существует одноименный фильм Литвиновой. Он вышел в 2021-м.

Ранее пресс-служба сообщала об отмене постановок «Северный ветер» и «Звезда вашего периода» с Ренатой Литвиновой, запланированных на 27, 28 марта, 6 апреля.

За сорванные гастроли МХТ имени Чехова в Санкт-Петербурге спектакля «Звезда вашего периода» принесла свои извинения актриса Рената Литвинова.

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