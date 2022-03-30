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Алек Болдуин и его жена Хилария станут родителями в седьмой раз

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AP

Американский актер Алек Болдуин снова станет отцом. Его жена Хилария в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) сообщила, что вновь беременна.

Таким образом, артист станет папой в восьмой раз.

У пары уже есть шесть детей: восьмилетняя дочь Кармен, годовалая Люсия и четверо сыновей — шестилетний Рафаэль, пятилетний Леонардо, трехлетний Ромео и полуторагодовалый Эдуардо. У Болдуина также имеется 26-летняя дочь Айрленд от его первого брака с актрисой Ким Бейсингер.

Ранее Хилария Болдуин заявила, что хотела развестись со своим мужем.

21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма «Раст» Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.

Расследование продолжается, против продюсеров фильма и съемочной группы было подано несколько исков.

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