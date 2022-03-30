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В США скончался режиссер «Звездного пути» Марвин Чомски

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Television Academy/YouTube

Американский кинорежиссер и продюсер Марвин Чомски, четырехкратный обладатель премии «Эмми», скончался в возрасте 92 лет в хосписе в Санта-Монике, сообщает The Hollywood Reporter.

Чомски получил премии «Эмми» за работу над мини-сериалом «Холокост» 1978 года, телефильмом 1980 года «Аттика», телефильмом 1982 года «Внутри Третьего рейха» и мини-сериалом 1986 года «Петр Великий». Также он снял три серии оригинального сериала «Звездный путь».

О смерти Чомски сообщил его сын, также кинопродюсер Питер Чомски.

Ранее художник Сергей Ткачев скончался на 100-м году жизни.

Произведения Ткачевых находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и еще более 100 музеев России и стран СНГ, США, Италии, Китая, хранятся в частных коллекциях в двенадцати странах мира.

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