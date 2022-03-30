Саблезубая белка находит бельчонка в трейлере спин-оффа «Ледникового периода»

Студия Disney представила трейлер сериала «Ледниковый период: Истории Скрата» — спин-оффа анимационной франшизы «Ледниковый период».

В главной роли — саблезубая белка Скрат из предыдущих частей мультфильма. В сериале Скрат найдет бельчонка, судя по всему, оставшегося без родителей, и станет ему отцом, параллельно занимаясь своим любимым делом — погоней за очень прочным орехом.

Премьера мультсериала состоится 13 апреля на Disney+.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис HBO Max снимет сериал «Добро пожаловать в Дерри» — приквел к хоррор-кинофраншизе «Оно».

Энди Мускетти, режиссер двух полнометражных фильмов «Оно», станет сопродюсером сериала, производством займется Warner Bros. Television.