Серебренников после снятия судимости уехал в Париж

Российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников уехал в Париж после снятия судимости в России.

О прибытии режиссера в Париж сообщил французский киновед Жоэль Шапрон в одной из социальных сетей. Он опубликовал фото Серебренникова в футболке с надписью «Я выключаю телевизор». «Прекрасная новость в эти трудные времена: Кирилл Серебренников уехал из России! Вот фото, которое я сделал сегодня, 29 марта, на площади Бастилии», — написал Шапрон.

Ранее суд отменил условный срок режиссера Кирилла Серебренникова по делу Седьмой студии и снял с него судимость.

Серебренников был арестован и помещен под домашний арест летом 2017 года. По версии следователей, режиссер, являющийся художественным руководителем «Гоголь-центра», организовал хищение как минимум 68 млн руб., выделенных из бюджетных средств в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

26 июня 2020 года Серебренников был приговорен к трем годам условно по делу о хищении средств из государственного бюджета на театральный проект.

Суд также обязал Серебренникова и двух его коллег — Юрия Итина и Алексея Малобродского – выплатить Министерству культуры компенсацию ущерба в размере 129 млн руб.