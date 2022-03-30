В МГУ поддержали создание Центра распространения русского языка в Ереване

Ректор МГУ Виктор Садовничий поддержал создание Центра распространения русского языка в Ереванском филиале университета. Он подчеркнул, что у России и Армении много общего в области культуры и ментальности, сообщает РИА «Новости».

«Мы готовы всем своим научным потенциалом наполнить этот центр идеями, знаниями, опытом. У наших стран много общего в области истории, культуры, ментальности. Особенно важно сотрудничество в сфере поддержки русского языка и литературы. Обязательно найдем специалистов, которые обладают необходимыми знаниями и методиками преподавания», — отметил Садовничий.

Ректор также добавил, что в МГУ заинтересованы в «укреплении научно-образовательного потенциала» филиала в Ереване путем расширения спектра учебных программ. Садовничий заявил, что готов поддержать любое предложение руководства филиала. По его мнению, в Ереване необходимо открывать новые направления, особенно в тех сферах, где МГУ «традиционно силен».