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В Нижегородской области увеличат финансирование культуры в 2,4 раза

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В 2022 году в Нижегородской области увеличат финансирование нацпроекта «Культура» в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом. По словам главы региона Глеба Никитина, в развитие культуры вложат 398,7 млн рублей, сообщает РИА «Новости».

«Благодаря поддержке федерального правительства мы рассчитываем увеличить финансирование по нацпроекту «Культура» в этом году в 2,4 раза, почти до 400 миллионов рублей. Это позволит модернизировать шесть модельных библиотек, создать два виртуальных концертных зала, капитально отремонтировать пять сельских домов культуры и 10 детских школ искусств в Нижегородской области», — сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова Никитина.

Губернатор Нижегородской области уточнил, что в рамках проекта в 16 детских школ искусств, Арзамасский музыкальный колледж и хоровой колледж имени Сивухина закупят музыкальные инструменты и оборудование. Также, согласно нацпроекту, в 2022 году впервые предусмотрена возможность финансирования ремонта муниципальных музеев. Никитин добавил, что в Нижегородской области этой возможностью воспользуются для восстановления музея «Усадьба Худякова» в Балахне и музейно-выставочного центра в Перевозе.

Ранее Министерство культуры России заявило о необходимости увеличения господдержки центральных музеев до 60% ради обеспечения их стабильной работы.

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