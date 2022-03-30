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Писатель выпустил книгу о Федоре Шаляпине к 150-летию со дня рождения певца

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РИА «Новости»

Писатель Николай Горбунов выпустил книгу «Федор Шаляпин в Подмосковье», приуроченную к 150-летию со дня рождения музыканта. Автор изучает творчество артиста уже 45 лет, на его счету 9 других книг, посвященных исполнителю, передает ТАСС.

«В первых девяти речь идет о том, как Шаляпин представлял русскую музыку, культуру, искусство в 16-летний период жизни и творчества в 1922-1938 годах. Он выступал в Японии и Китае, Австралии и Новой Зеландии, Аргентине, Чили, Уругвае, Бразилии, Сербии и Хорватии, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Америке и Канаде», — рассказал Горбунов.

В книге рассказывается о местах в Подмосковье, где Шаляпин отдыхал, давал концерты для рабочих, выступал в летних театрах, готовил роли для спектаклей и встречался с известными писателями. Автор не оставил без внимания и знаковое для музыканта место — село Гагино возле Сергиева-Посада, где Шаляпин венчался с итальянской балериной Иолой Торнаги. Именно в этом месте долгое время проводились народные праздники, которые со временем переросли в масштабный Шаляпинский фестиваль.

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