Зритель спектакля потребовал вернуть деньги за билет из-за акцента актеров

Житель Англии ушел с середины спектакля и требует вернуть деньги за билет, потому что у актеров был не тот акцент, сообщает LADBible.

На прошлой неделе в Королевском театре Йорка показывали комедию Шекспира «Как вам это понравится». По словам членов труппы, в середине спектакля один из зрителей встал с места и пошел к выходу, возмущаясь, что у актеров был «йоркширский акцент».

Как рассказали сами актеры, северный (йоркширский) акцент — их отличительная особенность, над которой они работали долгие годы. Однако за 30 лет, проведенных на сцене, они еще не встречались с такой реакцией.

«Сначала мы были просто ошеломлены этим», — добавили артисты.

В самом Королевском театре пока никак не прокомментировали ситуацию, но пользователи соцсетей уже вынесли свой вердикт зрителю.

«Это входит в десятку самых нелепых жалоб», — написали комментаторы.

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