Актер Фаим Ахмедьянов погиб в ДТП вместе с женой

Народный артист Башкортостана, актер Стерлитамакского театрально-концертного объединения Фаим Ахмедьянов погиб в дорожно-транспортном происшествии вместе с супругой, передает «Башинформ» со ссылкой на коллег актера.

Ахмедьяновы ехали на похороны родственника. Жена артиста Хосна Ахмедьянова работала учительницей. У пары остались двое детей.

ДТП произошло на автодороге Уфа — Инзер — Белорецк, внедорожник Ахмедьянова столкнулся со встречным грузовиком. Супруги погибли на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фаим Ахмедьянов осле окончания Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова в 1991 году начал карьеру в театре, сыграл около трех десятков ролей. Почетное звание Народного артиста Республики Башкортостан он получил в 2021 году.