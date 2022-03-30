Тома Круза пригласили на международный авиасалон в Россию

Госкорпорация «Ростех» пригласила американского актера Тома Круза на международный авиасалон МАКС-2023, чтобы познакомить его с возможностями новейшего российского истребителя Су-57, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Это произошло после того, как зрители трейлера фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли рассмотрели на одном из кадров истребитель, похожий на российский самолет Су-57. «Су-57 — мощная и передовая машина. Она впечатляет и вдохновляет. Не только военных, но и, как видим, кинорежиссеров. Приглашаем Тома Круза на МАКС-2023 познакомиться с Су-57 поближе и своими глазами увидеть впечатляющий пилотаж на этом самолете в исполнении русских асов», — сказали в Ростехе.

События фильма «Топ Ган: Мэверик» разворачиваются через 36 лет после событий первого фильма 1986 года выпуска — в наши дни. Су-57 представили 29 января 2010 года, а значит, самолет может быть участником действий.

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