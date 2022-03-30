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Фестиваль «Архстояние» открыл прием заявок для художников

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Анастасия Балясникова

С 29 по 31 июля 2022 года в арт-парке «Никола-Ленивец» состоится международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Тема нового сезона — «Счастье есть?».

«Счастье есть. Его не может не быть. Пусть это наивно, Никола-Ленивец, как локальная утопия, никогда не чурался наивности. Но и без поиска смысла в происходящем с нами — больше нельзя. Поэтому мы ставим в конце постулата о счастье знак вопроса — знак стремления к осознанности на пути к общей мечте», — говорится в пресс-релизе.

Организаторы также объявили опен-колл для архитекторов, художников и дизайнеров. На конкурс принимаются заявки на временные проекты в форме пространственных инсталляций и коллективных перформансов.

Имена хедлайнеров и подробности программы «Архстояния» станут известны позже.

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