Денис Майданов призвал учредить в России «Этновидение»

Музыкант, депутат Госдумы Денис Майданов призвал учредить всероссийский музыкальный фестиваль «Этновидение» и провести его в День народного единства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Майданова на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура».

Майданов считает, что такой фестиваль может стать для России главным в 2022 году. «Что касается Года культурного наследия, я считаю, что должен появиться в России главный фестиваль, всероссийский. Я предлагаю назвать его «Этновидение» и провести его 4 ноября — в День народного единства», — сказал он.

На фестиваль он предложил приглашать артистов из всех регионов России. «Фестиваль призван показать многогранность страны, разнообразие населяющих ее народов и, главное, умение хранить традиции и оставаться современными», — объяснил он, добавив, что этот проект будет претендовать на грант Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что вместо «Кинотавра» в Сочи могут провести другой фестиваль.