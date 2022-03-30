Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ могут увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44

Денис Майданов призвал учредить в России «Этновидение»

Слушать
Остановить
close
100%
Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Музыкант, депутат Госдумы Денис Майданов призвал учредить всероссийский музыкальный фестиваль «Этновидение» и провести его в День народного единства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Майданова на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура».

Майданов считает, что такой фестиваль может стать для России главным в 2022 году. «Что касается Года культурного наследия, я считаю, что должен появиться в России главный фестиваль, всероссийский. Я предлагаю назвать его «Этновидение» и провести его 4 ноября — в День народного единства», — сказал он.

На фестиваль он предложил приглашать артистов из всех регионов России. «Фестиваль призван показать многогранность страны, разнообразие населяющих ее народов и, главное, умение хранить традиции и оставаться современными», — объяснил он, добавив, что этот проект будет претендовать на грант Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что вместо «Кинотавра» в Сочи могут провести другой фестиваль.

Все новости на тему:
Цивилизация
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+