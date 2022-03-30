Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ могут увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49

Доктор Мясников назвал дату выхода новых выпусков его авторской программы на «России 1»

Слушать
Остановить
close
100%
«Россия 1»

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил «Газете.Ru», что на следующих выходных на «России 1» покажут новые выпуски его авторской медицинской программы. Последняя запись эфира вышла на телеканале 26 февраля, а днем ранее Первый канал и «Россия 1» приняли решение полностью перекроить сетку вещания, оставив только информационно-аналитические материалы.

«Сетка очень сильно меняется, и буквально ты не можешь надеяться на следующие выпуски. Допустим, моя передача «Доктор Мясников» не выходила несколько недель, и вот теперь будет 9 и 10 апреля. Потом вроде обещают регулярно, если не будет опять форс-мажора», — сообщил телеведущий.

Мясников ведет программы «О самом главном» и «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» с 2013 года.

Ранее ведущая передачи «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева опровергла «Газете.Ru» информацию о том, что распустила команду, которая работала над выпусками программы. Она предоставила комментарий пресс-службы Первого канала, в котором подчеркивалось, что о закрытии проекта речь не идет.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+