Ширвиндт пожаловался на «полуворовство» покойного сатирика Задорнова

Актер Александр Ширвиндт в беседе с изданием «СтарХит» пожаловался на «странности», которыми отличался покойный сатирик Михаил Задорнов.

По словам Ширвиндта, Задорнов в начале карьеры регулярно заимствовал шутки у своих коллег, но после одного случая стал называть гостям своих выступлений авторов историй. «Миша тоже поначалу грешил этим — полувраньем, полуворовством. Как-то мы летели компанией в Кельн. Жванецкий поворачивается ко мне: «Вот что я тебе расскажу…» Потом мы посмотрели на Задорнова и замолчали — сворует ведь. После этого случая он на своих вечерах стал ссылаться уже на имена тех, кому эта байка принадлежит», — вспоминает Ширвиндт.

Ширвиндт был дружен и с Задорновым, и со Жванецким. Задорнов скончался в ноябре 2017 года в возрасте 69 лет, Жванецкий — в ноябре 2020 года в возрасте 86 лет.

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