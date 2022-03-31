Из Вани в Виктора: в новом сезоне «Академии Амбрелла» персонажу Эллиота Пейджа сменят пол

Героиня Ваня из сериала «Академии Амбрелла» в третьем сезоне сменит пол. Об этом сообщил Netflix в своем Twitter-аккаунте.

Ваня станет трансгендером Виктором.

Актриса Эллен Пейдж, сыгравшая роль Вани, сменила пол и имя, сообщив, что теперь считает себя трансгендером по имени Эллиот Пейдж.

Сценаристы сериала внесли корректировки в его сюжет.

Сериал рассказывает об академии детей с различными способностями. Новый сезон состоится на Netflix 22 июня —героям придется столкнуться с новой угрозой, учениками похожего учебного заведения «Академии Воробья».

Актеру Эллиоту Пейджу, ранее известному как Эллен Пейдж, 21 февраля исполнилось 35 лет. «Газета.Ru» рассказала о судьбе и карьере артиста, совершившего каминг-аут как трансгендерный мужчина. Пейдж сообщил о написании собственных мемуаров под названием «Pageboy». Выход книги запланирован на 2023 год.