Американская киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита

Американская академия киноискусств начала дисциплинарное разбирательство в отношении актера Уилла Смита, который на церемонии вручения премии «Оскар» ударил по лицу комика Криса Рока. Об этом сообщает ТАСС.

«Совет управляющих сегодня начал дисциплинарное разбирательство в отношении Смита из-за нарушения им норм поведения», — говорится в заявлении киноакадемии.

Там подчеркнули, что актер вступил в «неуместный физический контакт, вел себя оскорбительно и угрожающе, а также нарушил основные принципы Американской киноакадемии».

Организация также принесла извинения лично Крису Року и зрителям премии «Оскар». Согласно заявлению, организаторы просили Смита покинуть зал театра «Долби» после инцидента, где проходила церемония вручения статуэток, «но актер отказался» сделать это.

Ранее Смит на церемонии вручения «Оскара» вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока. Причиной конфликта стала шутка о прическе супруги актера Джады Пинкетт-Смит.

До этого сообщалось, что она страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы. У Пинкетт-Смит диагностирована алопеция.