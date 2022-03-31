Пол Херман, актер из фильмов «Клан Сопрано» и «Ирландец», умер в возрасте 76 лет

Актер Пол Херман, сыгравший в «Ирландце», «Клане Сопрано», «Славных парнях», умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Hollywood reporter.

Представитель артиста подтвердил его смерть.

«Мы глубоко опечалены потерей нашего любимого Пола Германа. Настоящий герой на экране и за его пределами. Всем, кто его знал, будет его очень не хватать, и мы всегда будем помнить звук его смеха и его смелый дух. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи в это время», — указал представитель.

Причина смерти не была указана.