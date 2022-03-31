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Звезда турецкого кинематографа Ханде Эрчел закрутила новый роман

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handemiyy/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией) признана экстремисткой организацией)

Личная жизнь звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. Турецкие папарацци утверждают, что после разрыва с Керемом Бюрсином Эрчел уже ходит на свидания с новым бойфрендом, пишет издание StarHit.

В потенциальные избранники артистки записали артиста Каана Йылдырыма. Звезды познакомились много лет назад на съемках. Все это время они дружили, но не сближались. Теперь их видят вместе в клубе, а также заметили их совместный отъезд из заведения.

Журналист Акиф Яман подтвердил, что звезды встречаются около недели, но пока не афишируют отношения.

Недавно пару заметили во время совместной тренировки в одном из йога-центров Турции.

Ранее стали известны причины разрыва Ханде Эрчел и Керема Бюрсина.

Также даже ходили слухи, что Ханде Эрчел была влюблена в Атасая Камера, генерального директора Atasay Jewelry, она является лицом этого бренда.

При этом Бюрсину уже приписали роман с ведущей спортивных новостей Элиф Гекальп. Несколько журналистов выпустили материал о том, что пару постоянно видят вместе в турецких заведениях.

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