Марат Башаров получил роль Царя в балете Кехмана

Актер Марат Башаров получил роль Царя в балете «Конек-Горбунок» в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ), передает ТАСС.

Премьерные показы спектакля должны были состояться в апреле, но пройдут 12, 13 и 14 мая. «Рады сообщить, что в премьерных спектаклях примет участие Лауреат Государственной премии России Марат Башаров. Звезда российского театра и кино, популярный телеведущий впервые исполнит партию Царя в вечерних премьерных показах балета», — рассказали в театре, добавив, что Башаров — универсальный артист и обладает великолепным комедийным даром.

Балет «Конек-Горбунок» поставил экс-худрук театра НОВАТ, гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман. Это его первая крупная режиссерская работа после окончания ассистентуры-стажировки ГИТИСа. Авторы балета обещают зрителям красочное сценическое решение, в котором фольклорные мотивы будут сочетаться с мультимедийными спецэффектами.

Марат Башаров известен по ролям в фильме «Утомленные солнцем» (1994, режиссер Никита Михалков), сериале «Граница. Таежный роман» (2000, Александр Митта), картинах «Свадьба» (2000, Павел Лунгин) и «72 метра» (2004, Владимир Хотиненко).

Ранее Кехман раскрыл подробности хищения 4 млн руб. из кассы МХАТ.