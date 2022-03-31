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Нетребко рассказала, когда возобновит выступления

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Leonhard Foeger/Reuters

Оперная певица Анна Нетребко в одной из социальных сетей рассказала, что вернется к работе в конце мая.

Первые концерты звезды состоятся в Европе. «После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, сначала в Европе», — цитирует Нетребко РИА «Новости». «Я люблю свою родину Россию и своим искусством стремлюсь только к миру и единству», — написала певица, добавив, что проживает в Австрии и является налоговым резидентом этой страны.

В начале марта в нью-йоркском театре «Метрополитен-опера» заявили, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не отказалась от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По аналогичной причине с Нетребко перестала работать Баварская государственная опера.

Несмотря на заявление Нетребко, генеральный директор Met Питер Гелб сказал, что в настоящее время театр не готов возобновить сотрудничество с исполнительницей.

О том, что Нетребко взяла паузу в выступлениях, стало известно 5 марта.

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