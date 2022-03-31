Роберт Родригес снимет перезагрузку «Детей шпионов» для Netflix

Стриминговый сервис Netflix покажет перезагрузку кинофраншизы «Дети шпионов», сообщает The Hollywood Reporter.

Переосмыслением кинофраншизы займется Роберт Родригес, который был режиссером, продюсером, сценаристом и композитором четырех частей серии. Главными героями проекта будут члены новой семьи специальных агентов.

Производством новых «Детей шпионов» займутся студии Skydance и Spyglass Media.

Когда состоится премьера на Netflix, пока неизвестно, детали сюжета также держатся в тайне.

Первый фильм «Дети шпионов» вышел 30 марта 2001 года. Главные роли в фильме о детях спецагентов исполнили Антонио Бандерас, Карла Гуджино, Дэрил Сабара и Алекса Вега. Оригинальные «Дети шпионов» выдержали три сиквела, в общей сложности франшиза заработала в мировом прокате $550 млн.

Ранее сообщалось, что студия Marvel перезапустит сериал о Сорвиголове.