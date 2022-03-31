Крис Рок впервые прокомментировал полученный от Уилла Смита удар

Шоумен Крис Рок впервые прокомментировал полученный от актера Уилла Смита на сцене церемонии вручения премии «Оскар» удар, сообщает ScreenRant.

На своем комедийном шоу в Бостоне он намекнул на то, что все еще обдумывает произошедшее. «Я все еще переживаю случившееся. Когда-нибудь расскажу и об этом. Будет и серьезно, и смешно», — пообещал он, дав понять, что пощечина станет материалом для его нового шоу.

Смит на церемонии вручения «Оскара» вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока. Причиной конфликта стала шутка о прическе супруги актера Джады Пинкетт-Смит.

До этого сообщалось, что она страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы. У Пинкетт-Смит диагностирована алопеция.

Ранее стало известно, что Американская академия киноискусств начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита.