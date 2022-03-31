Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51

Федор Бондарчук высказался об «отмене культуры»

Слушать
Остановить
close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Федор Бондарчук высказался о современной культурной ситуации в своей передаче «Кино в деталях».

Он признался, что думал о судьбе своей программы. «Признаюсь, я долго думал, как быть с программой в сложившейся ситуации. А сегодня прилетела подсказка. Фильм «Ника» нашей студии был показан на престижном фестивале в Техасе», — цитирует Бондарчука kp.ru. «И я понял, что надо продолжать работать. Делать кино и рассказывать о кино, потому что отмена культуры — последняя и недопустимая мера», — заявил он.

Елизавета Янковская, исполнившая в картине роль поэтессы Ники Турбиной, получила приз «За выдающееся исполнение». Режиссерами проекта выступила Василиса Кузьмина, сценарий Кузьмина создала с Юлией Гулян. Маму Турбиной играет Анна Михалкова. Дочь актеров Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского Лиза уже играла писательниц — в 2018 году она дебютировала в кино в роли Татьяны Берс в драме «История одного назначения».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+