Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51

В Оружейной палате откроется выставка «Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых»

Слушать
Остановить
close
100%
Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»

15 апреля в парадном вестибюле Оружейной Палаты откроется выставка «Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых», на которой представят утерянную часть парадного сервиза, созданного в 1837-1839 годах, сообщает ТАСС. Экспонаты передали в дар Музеям Московского Кремля меценаты Михаил и Елена Карисаловы.

«В этом году мы получили прекрасный дар, восполняющий лакуну в музейной коллекции. Благодаря нашим друзьям в музей возвращена часть Кремлевского сервиза, утраченная на рубеже 1920-х — 1930-х годов. Такое пополнение — это большая редкость и великая ценность, и мы выражаем дарителям самую искреннюю и глубокую благодарность», — заявила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Кремлевский сервиз изготовили на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в 1830-х годах. Посуда была изготовлена по проекту художника-графика и исследователя древнерусского искусства Федора Солнцева. В качестве основы будущего Кремлевского сервиза дизайнер использовал тарелку царя Алексея Михайловича и рукомойный прибор его жены, царицы Натальи Кирилловны.

Ранее в Москве открылась выставка о встречах Пушкина и Даля.

Все новости на тему:
Цивилизация
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+