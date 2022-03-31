В Оружейной палате откроется выставка «Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых»

15 апреля в парадном вестибюле Оружейной Палаты откроется выставка «Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых», на которой представят утерянную часть парадного сервиза, созданного в 1837-1839 годах, сообщает ТАСС. Экспонаты передали в дар Музеям Московского Кремля меценаты Михаил и Елена Карисаловы.

«В этом году мы получили прекрасный дар, восполняющий лакуну в музейной коллекции. Благодаря нашим друзьям в музей возвращена часть Кремлевского сервиза, утраченная на рубеже 1920-х — 1930-х годов. Такое пополнение — это большая редкость и великая ценность, и мы выражаем дарителям самую искреннюю и глубокую благодарность», — заявила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Кремлевский сервиз изготовили на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в 1830-х годах. Посуда была изготовлена по проекту художника-графика и исследователя древнерусского искусства Федора Солнцева. В качестве основы будущего Кремлевского сервиза дизайнер использовал тарелку царя Алексея Михайловича и рукомойный прибор его жены, царицы Натальи Кирилловны.

Ранее в Москве открылась выставка о встречах Пушкина и Даля.