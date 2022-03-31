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В московском «Иллюзионе» пройдет ретроспектива режиссера Виталия Мельникова

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Киностудия «Ленфильм»

В московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет ретроспектива фильмов режиссера Виталия Мельникова, посвященная его памяти. В рамках экспозиции будут представлены его наиболее известные работы, включая фильм «Начальник Чукотки», сообщает ТАСС.

«С 31 марта по 13 апреля в «Иллюзионе» пройдет ретроспектива Виталия Мельникова, покинувшего нас в возрасте 93 лет в марте 2022 года. Фильмы покажут в постоянной рубрике кинотеатра «Персона», посвященной выдающимся кинематографистам», — сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Всего зрители в рамках проекта смогут увидеть 14 фильмов режиссера: комедию «Семь невест ефрейтора Збруева» (1970), мелодраму «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова (1975), драму «Отпуск в сентябре» по пьесе Вампилова «Утиная охота» (1979, премьера — 1987), а также исторические детективы «Две строчки мелким шрифтом» (1981) и «Первая встреча, последняя встреча» (1987) — и другие работы.

О смерти 93-летнего народного артиста РСФСР Виталия Мельникова стало известно 21 марта. Режиссер был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденом Трудового Красного Знамени, в 2016 году удостоен премии «Ника» за выдающийся вклад в кинематограф.

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