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Чиповская окажется между мирами в новом сезоне «Пассажиров»

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Start

Стриминговая платформа Start представит новый сезон «Пассажиров», в котором водителя такси для застрявших на этом свете душ сыграет Сергей Гилев, а его оказавшуюся между мирами помощницу Мэри — Анна Чиповская.

Герою Гилева предстоит помочь душам добраться до «точки перехода», поняв, что держит их на Земле. Кирилл пройдет испытание не только чужими проблемами, но и собственными чувствами к Мэри.

Сезон «Пассажиры. Последняя любовь на Земле» состоит из восьми новелл. «Мой герой Кирилл всю жизнь был никчемным человеком, даже костюм, выбранный им для работы перевозчиком душ скопировал у героя какого-то фильма. Ему некомфортно быть водителем необычного такси, статус «перевозчика» ставит перед ним серьезные задачи: научиться быть порядочным и честным, жить по правде и совершать хорошие поступки», — говорит Гилев.

По словам Чиповской, она перед съемками переживала, поскольку им с Гилевым предстояло провести много времени в замкнутом пространстве такси вдвоем. «Все мои опасения развеялись в первый же день. Сережа отличный парень, с ним невероятно легко работать. Он обаятельный актер и чудесный партнер, а еще у него замечательное чувство юмора», — говорит Чиповская.

Пассажирами в новом сезоне также стали Юрий Чурсин, исполнивший роль одержимого местью человека; Ольга Науменко и Иван Верховых, сыгравшие супругов, которые жили душа в душу 50 лет и умерли в один день; Евгений Сидихин в роли палача; Лев Малишава в роли полицейского, который узнает, что жена скрывала роман с его начальником№ Евгения Громова и Никита Кологривый в роли молодых родителей, которые делают все, чтобы их ребенок не понял, что с ними произошло на самом деле.

Первый сезон «Пассажиров» вышел на START в декабре 2020 года, главную роль в нем сыграл Кирилл Кяро.

Премьера сериала состоится 8 апреля.

Ранее Роберт Родригес снимет перезагрузку «Детей шпионов» для Netflix.

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