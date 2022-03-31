Русский музей представит в постоянной экспозиции тактильную копию императорской короны

В государственном Русском музее в рамках постоянной экспозиции Михайловского замка будет представлена тактильная копия Большой императорской короны Российской империи, а также скульптурные портреты императора Павла I и его супруги. Как сообщает ТАСС, данные экспонаты были представлены для того, чтобы слабовидящие люди и другие посетители музея могли прикоснуться к произведениям искусства.

«Постоянная экспозиция Михайловского замка Русского музея пополнится тактильными копиями Большой императорской короны Российской империи, скульптурных портретов императора Павла I и императрицы Марии Федоровны. Копии предназначены для тактильного осмотра и позволяют незрячим и слабовидящим людям составить более полное впечатление о произведениях, а остальным посетителям — прикоснуться к тому, что обычно трогать нельзя», — рассказали в пресс-службе музея.

Для изготовления тактильных копий использовали прочные материалы, которые способны выдержать многократный осмотр руками. Для имитации драгоценных камней, инкрустированных в императорскую корону, использовались стразы и кристаллы.

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