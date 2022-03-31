HBO назвал дату премьеры приквела «Игры престолов»

Онлайн-сервис HBO представил несколько новых кадров сериала «Дом дракона» и анонсировал дату выхода приквела «Игры престолов», передает Deadline.

Премьера шоу состоится 21 августа. Авторы показали на новых кадрах принцессу Рейниру, Алисенту Хайтауэр, Визериса I Таргариена и других.

Действие книги разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов» вокруг династии Таргариенов и гражданской войны, изменившей историю благородного семейства. «Боги, короли, огонь и кровь. Не мечты сделали нас королями, а драконы», — говорится в тизере проекта, вышедшем в конце 2021 года.

Съемки сериала завершились в Великобритании в середине февраля 2022 года.