Опубликованы первые кадры нового сезона «Эпидемии»

Онлайн-кинотеатр Premier показал первые кадры второго сезона сериала «Эпидемия».

Режиссером сериала выступил Дмитрий Тюрин. Главные роли исполнили Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Александр Робак, во втором сезоне появятся и новые персонажи в исполнении Аскара Ильясова, Никиты Еленева, Виктории Клинковой, Юлии Ендроссек и Юры Борисова.

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По сюжету второго сезона «Эпидемии», эвакуация из опасной зоны заражения вирусом, уже превратившим Москву в город мертвых, продолжается. «Деньги теряют свою ценность, а те, кто еще не заражен, отчаянно сражаются за еду и выживание. Так, люди, которые в другой ситуации никогда не оказались бы под одной крышей, вынуждены забыть прежние обиды и отправиться в полное смертельных опасностей путешествие на крайний Север», — рассказывают автор.

Съемочными локациями для сериала послужили подмосковная Ивантеевка, Санкт-Петербург и его окрестности, Карелия, Приозерск и Москва. Продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Сергей Корнихин.

Премьера нового сезона состоится в апреле 2022 года.

Первый сезон «Эпидемии» вышел в конце 2019 года. В 2020 году он вышел в премиальной линейке Netflix Originals и 2 недели входил в первую десятку самых просматриваемых проектов в мире. Сериал вошел в основной конкурс фестиваля CanneSeries и 41-го Московского международного кинофестиваля, его высоко оценил автор романов ужасов Стивен Кинг.