Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58

Российские издатели попросили признать книготорговлю видом культурной деятельности

Слушать
Остановить
close
100%
ММКЯ

Главный редактор журнала «Университетская книга» Елена Бейлина на пресс-конференции в ТАССРИА «Новости», посвященной мерам государственной поддержки книжной отрасли, попросила включить книготорговлю в России в перечень видов культурной деятельности.

Соответствующий перечень был установлен властями в 2020 году. «Эта мера будет способствовать приведению законодательства в соответствие с четвертой статьей «Основ законодательства РФ о культуре», где четко сказано, что культурная деятельность, книгоиздание, библиотечное дело, любая другая деятельность, связанная с изданием книг, это культурная деятельность», — сказала Бейлина. По ее словам, несмотря на онлайн-продажи, даже после коронавирусного кризиса доля книжных магазинов в книгораспространении занимает практически 70%.

В свою очередь, гендиректор книготорговой группы «Продалитъ» Вадим Перевозников подтвердил необходимость нововведения. «У меня есть проблема даже на местном уровне, когда я пытаюсь рекламировать какие-то проекты, мне говорят: «Вы же торгаши, а не культура». Любое продвижение какого-то знакового автора считается рекламой, за которую я должен заплатить», — посетовал он.

В частности, книжная розница страдает от роста арендных ставок и увеличения стоимости книг.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет около 300 мероприятий в рамках Недели детской книги.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+