Российские издатели попросили признать книготорговлю видом культурной деятельности

Главный редактор журнала «Университетская книга» Елена Бейлина на пресс-конференции в ТАССРИА «Новости», посвященной мерам государственной поддержки книжной отрасли, попросила включить книготорговлю в России в перечень видов культурной деятельности.

Соответствующий перечень был установлен властями в 2020 году. «Эта мера будет способствовать приведению законодательства в соответствие с четвертой статьей «Основ законодательства РФ о культуре», где четко сказано, что культурная деятельность, книгоиздание, библиотечное дело, любая другая деятельность, связанная с изданием книг, это культурная деятельность», — сказала Бейлина. По ее словам, несмотря на онлайн-продажи, даже после коронавирусного кризиса доля книжных магазинов в книгораспространении занимает практически 70%.

В свою очередь, гендиректор книготорговой группы «Продалитъ» Вадим Перевозников подтвердил необходимость нововведения. «У меня есть проблема даже на местном уровне, когда я пытаюсь рекламировать какие-то проекты, мне говорят: «Вы же торгаши, а не культура». Любое продвижение какого-то знакового автора считается рекламой, за которую я должен заплатить», — посетовал он.

В частности, книжная розница страдает от роста арендных ставок и увеличения стоимости книг.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет около 300 мероприятий в рамках Недели детской книги.