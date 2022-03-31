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В кинотеатре «Художественный» состоится творческий вечер памяти Тарковского

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Ленинградская студия документальных фильмов (ЛСДФ)

4 апреля в кинотеатре «Художественный» в Москве состоится творческий вечер в честь 90-летия со дня рождения режиссера Андрея Тарковского, вход на мероприятие открыт для всех желающих, сообщает ТАСС.

«Счастливы сегодня представить вам обширную программу к 90-летию Андрея Тарковского. Его творчество принадлежит к вершине мировой культуры. <...> Официальный старт «Году Тарковского» будет дан 4 апреля в 19:00 в кинотеатре «Художественный», где пройдет торжественный вечер», — рассказала генеральный директор киносети «Москино» Наталья Мокрицкая.

4 апреля зрители смогут увидеть фильм «Зеркало», однако для посещения мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте «Москино». По данным СМИ, посмотреть фильм смогут примерно 550 человек, картина не предназначена для просмотра детям младше 12 лет.

Ранее стало известно, что в Москве 5 апреля откроется выставка с личными вещами Тарковского.

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