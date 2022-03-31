Очки, которые были на Поле Уокере в момент ДТП, нашлись у коллекционера

Очки погибшего в ДТП актера Пола Уокера выкупил актер и коллекционер принадлежавших мертвым знаменитостям предметов Зак Бэгенс, сообщает TMZ.

Аксессуар, который был на актере в момент аварии, был найден неизвестным мужчиной на месте ДТП и передан на аукцион, однако покупателя так и не нашли. Бэгенс приобрел очки у владельца аукциона в 2022 году.

Известно, что нашедший очки человек пытался отдать их семье Уокера, но родственники не ответили ему. Теперь Бэгенс планирует узнать у семьи, не хотят ли они получить предмет. Если он получит отказ, то выставит их в своем музее в Лас-Вегасе, где также выставлена часть автомобиля разбившегося в ДТП актера Джеймса Дина, свадебное платье убитой актрисы Шэрон Тейт и зуб Патрика Суэйзи.

Пол Уокер погиб в ноябре 2013 года. Ему было 40 лет. В октябре 2021 года Вин Дизель отвел к алтарю дочь погибшего друга и коллеги по «Форсажу».