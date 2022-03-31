В Петербурге появится школа театрального переводчика русского жестового языка

К июню 2022 года в Санкт-Петербурге откроется школа театрального переводчика русского жестового языка, пишет ТАСС. Руководитель проектов «Театр без границ» и «Школа театрального тифлокомментатора» Светлана Мурза подчеркнула, что проект будет реализовываться совместно с Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотекой для слепых и слабовидящих.

«Очень важный проект, который мы будем делать вместе с библиотекой — это следующая наша школа, школа театрального переводчика русского жестового языка. Мы будем реализовывать этот проект в июне. По результатам этой работы театры получат еще больше специалистов, которые способны адаптировать спектакли для людей с ограничениями по слуху», — отметила Мурза.

31 марта в Санкт-Петербурге завершает работу первый театральный фестиваль с профессиональным тифлокомментированием, в программу которого вошли девять спектаклей от ведущих театров города. Фестиваль стал заключительным этапом проекта «Школа театрального тифлокомментатора», прошедшим на базе Института специальной педагогики и психологии имени Валленберга.

Ранее в Санкт-Петербурге открылся Первый фестиваль с тифлокомментированием.