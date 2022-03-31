Во Владимирской области появится платформа для развития школьных театров

В апреле во Владимирской области запустят платформу для поддержки развития школьных театров, в ее работе примут участие профессиональные театральные коллективы, а также эксперты федерального уровня, рассказала директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова. Как сообщает ТАСС, незадолго до этого в Минпросвещения заявили о планах по созданию пяти школьных театров в 2022 году.

«В апреле мы планируем запустить площадку, платформу, которая будет курировать тему школьных театров. Проект будет включать в себя образовательные курсы для педагогов дополнительного образования, которые работают по театральной теме. Для них это будет возможностью приблизиться к профессиональному кругу. Мы будем приглашать театральных специалистов из разных культурных институций», — подчеркнула Бирюкова.

Работа площадки начнется с большого смотра всех школьных театров Владимирской области. Помимо этого, запланированы школьные экскурсии в профессиональные театры региона, а также круглые столы для педагогов. Более того, планируется наладить работу школьных коллективов с любительскими театрами. При этом основной площадкой проекта станет Владимирский областной театр кукол.

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