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Книжная ярмарка non/fiction перенесена

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Организаторы ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction заявили о переносе мероприятия, сообщает ТАСС.

Причиной переноса назвали трудности, которые сейчас испытывает книжная индустрия: недостаток бумаги, комплектующих и расходных материалов для типографий, выросшие сроки печати, сложности логистики и финансирования. «Это, а также проблемы, связанные с отзывом лицензий на издание книг иностранных авторов, стали причиной того, что многие российские издатели и их зарубежные коллеги были вынуждены отказаться от участия в ярмарке интеллектуальной литературы «non/fiction весна», — уточнили они.

Обязательства перед всеми издательствами, подтвердившими свое участие, сохранятся, деньги за билеты на ярмарку, приобретенные на официальном сайте, будут возвращены всем покупателям на счет покупки.

Часть мероприятий, запланированных на апрель, можно будет посетить в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» 3-6 июня.

Прием заявок на участие в зимней ярмарке non/fiction, которая состоится с 1 по 5 декабря в Гостином дворе в Москве, уже начат.

Международная ярмарка познавательной литературы проходила в Центральном доме художника (ЦДХ) ежегодно с 1999 года, в 2019 году она переселилась в Гостиный двор.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль Park Live перенесен на 2023 год.

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