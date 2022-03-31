После скандала в караоке Эзра Миллер ворвался в спальню к незнакомцам

После скандала в караоке на Гавайях актер Эзра Миллер ворвался в спальню к паре незнакомых людей, сообщает Sky News.

29-летний артист, рассказывает полиция города Хило, после неадекватного поведения в баре был арестован и отпущен под залог в $500, однако через несколько часов ворвался в спальню к местным жителям и угрожал им.

По словам полицейских, он украл несколько вещей у хозяев, в частности, паспорт и бумажник.

В целом правоохранители получили не менее десяти звонков о неадекватном поведении Миллера за месяц.

Ранее сообщалось, что в караоке 29-летний актер резко критиковал поющих песню Леди Гаги и Брэдли Купера Shallow в караоке людей, выкрикивал нецензурные слова, забрал микрофон у 23-летней женщины и бросился на 32-летнего мужчину, игравшего в дартс. До этого его не пустили в еще один бар.