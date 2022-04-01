Минкультуры увеличило финансирование модернизации кинозалов в малых населенных пунктах

Министерство культуры России увеличило финансирование модернизации кинозалов в малых населенных пунктах. Такое решение было принято в соответствии с национальным проектом «Культура». Как сообщает Газета «Культура», ранее бюджет на переоборудование для одного кинозала составлял не более 5 млн рублей. Теперь же размер возможной субсидии будет увеличен до 9 млн рублей.

На модернизацию претендуют кинозалы в населенных пунктах численностью до 500 тыс. человек. Программа по переоборудованию кинозалов осуществляется с 2015 года Федеральным Фондом кино в соответствии с конкурсной основой по инициативе Министерства культуры. В 2019 году было принято решение реализовать федеральный проект «Культурная среда», в который и вошла программа по модернизации.

За время работы программы в 81 регионе страны открыто около 1175 кинозалов. Благодаря переоборудованию доля населения, имеющего возможность посетить кинозалы, возросла до почти 71%.