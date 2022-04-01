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Телеканал «Царьград» получил миллиард от Google

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Paresh Dave/Reuters

Российский интернет-телеканал «Царьград» получил от компании Google 1 млрд руб. неустойки по иску ресурса на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно имеющейся информации, неустойку «Царьграду» выплатили в связи с неисполнением судебного решения о восстановлении YouTube-аккаунта телеканала. По словам представителя ресурса, «штраф будет измеряться в миллиардах долларов» — это может произойти, если действия Google вновь посчитают противоречащими законодательству РФ.

Уточняется, что в случае невосстановления YouTube-канала «Царьграда», представители ресурса готовы к взыскания новых сумм, в том числе за границей.

В августе 2020 года «Царьград» подал в Арбитражный суд Москвы иск о восстановлении своего аккаунта на YouTube. В пресс-службе Google объяснили блокировку канала санкциями: основатель «Царьграда» Константин Малофеев с 2014 года находится под санкциями США из-за событий в Донбассе.

Дело в совокупности рассматривалось около 18 месяцев. Судебные акты по этому делу стали первыми, когда российские арбитражные суды признали свою исключительную компетенцию по спорам с участием лица, находящегося под санкциями США (несмотря на имеющиеся в пользовательских соглашениях Google и договорах присоединения по монетизации оговорок о рассмотрении дела в американских и английских судах). 17 марта стало известно, что счет Google на миллиард рублей арестовали в пользу «Царьграда».

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