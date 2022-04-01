«Союзмультфильм» пожаловался на разрыв контрактов с иностранными партнерами

Представители российской анимации в беседе с изданием «Коммерсантъ» пожаловались на кризис на фоне введения западных санкций.

Так, в «Союзмультфильме» рассказали, что контракты с партнерами из Европы, США, Канады разрываются. «Поступают и точечные отказы от показа наших фильмов в рамках зрительских фестивалей, в то же время профессиональные смотры пока не вычеркивают наши картины, но зачастую нас просят не указывать, что фильм произведен именно в России», — объяснили в студии.

В другой студии подтвердили, что большинство сделок по продаже прав «на паузе», однако договоры пока не расторгнуты, а «в Азии даже уверяют, что готовы заключать новые».

Ассоциация анимационного кино (ААК) опубликовала письмо к международному сообществу, в котором отмечала, что зарубежные партнеры отказываются от сотрудничества.

Эксперты предполагают, что заработок студий от франшиз за рубежом будет сокращаться, кроме того, санкции могут означать потерю программного обеспечения, на котором создаются мультфильмы. Также фабрики, которые производят товары с российскими анимационными персонажами, продолжают работу, однако новых контрактов нет. В «Союзмультфильме» считают, что приостановка деятельности иностранных игроков «открывает возможности развития на национальном лицензионном рынке», сейчас студия «изучает резервные возможности российского рынка», а также «потенциал сотрудничества с азиатскими странами и Латинской Америкой».

Ранее сообщалось, что российский мультфильм о домовом стал лидером отечественного проката в выходные.