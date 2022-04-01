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Камбербэтч признался, что в юности мечтал стать адвокатом

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Kevork Djansezian/Reuters

Британский актер Бенедикт Камбербэтч поделился в интервью с «Российской газетой», что в юности мечтал освоить другую профессию.

«Вообще-то, в юности я мечтал стать адвокатом, но судьба распорядилась по-иному: теперь я адвокат своих персонажей, ищу в них что-то главное и позитивное, даже если оно спрятано так глубоко», — рассказал актер.

Камбербэтч отметил, что гордится работами в кинопроектах, поскольку его персонажи сильно отличаются друг от друга. Помимо этого, звезда «Шерлока» заявил, что не ставит в приоритет охоту за престижными кинопремиями: «Для меня важна работа, процесс вживания в новый образ. «Оскара» получить, конечно, приятно, но это не самоцель».

Фильм «Власть пса», в котором Бенедикт Камбербэтч исполнил главную роль, получил в 2022 году премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Сам артист был номинантом на «Лучшего актера» за роль в этом же проекте на «Оскаре», но премию получил Уилл Смит.

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