В Мурманске состоится седьмой арктический фестиваль «Териберка»

В июле 2022 года в Мурманской области состоится седьмой арктический фестиваль «Териберка», сообщает ТАСС. Основная цель мероприятия — популяризация туристического потенциала малых территорий Арктической зоны России.

«Седьмой арктический фестиваль «Териберка» состоится 16-17 июля 2022 года в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете, оператором которых выступает Фонд Росконгресс. Распоряжение о проведении фестиваля подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. На фестивале для гостей будут организованы музыкальное, творческое, туристическое, экологическое, гастрономическое и ярмарочное пространства», — говорится в сообщении пресс-службы Фонда Росконгресс.

В данный момент проходит прием заявок на участие в фестивале. Заведения общественного питания, туристический бизнес, производители уникальных северных товаров и сувениров, организаторы спортивных мероприятий, средства массовой информации, волонтеры и артисты могут присоединиться к мероприятию. Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова отметила, что концепция фестиваля пока находится на финальной стадии доработки.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный Корнею Чуковскому.