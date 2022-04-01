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В Петербурге пройдет фестиваль, посвященный Корнею Чуковскому

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Global Look Press

1 апреля в Санкт-Петербурге стартовал фестиваль знаменитых писателей «Текст в контексте», инициатором проведения мероприятия выступил Государственный литературный музей «ХХ век», сообщает ТАСС. Праздник приурочен к 140-летию со дня рождения писателя Корнея Чуковского.

«Мы хотим показать Чуковского не только как всем известного автора детских стихов. Он публицист, журналист, литературный критик, переводчик и литературовед. Поэтому, кроме обширной детской программы, будет и конкурс переводчиков, и выставка о Некрасове и Чуковском, и пешеходная экскурсия «Некомнатный человек», и театральные постановки, и специальная программа для детей «От двух до пяти», выставки, паблик-токи и многое другое», — рассказала директор литературного музея «ХХ век» Марина Линович.

Фестиваль, который продлится до конца 2022 года, будет включать в себя множество различных акций. В мероприятии примут участие более 40 организаций из Санкт-Петербурга и других регионов России. Городские и федеральные театры, музеи, библиотеки, вузы, предприятия и общественные организации уже присоединились к фестивалю: на этих площадках пройдут мероприятия для детей и взрослых.

Ранее стало известно о планах отреставрировать могилу Чуковского.

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