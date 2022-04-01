В Москве стартовала ярмарка современного искусства Art Russia

31 марта в столичном Гостином дворе состоялось торжественное открытие ярмарки современного искусства Art Russia. На полях мероприятия с 1 апреля будет проходить международный арт-форум, пишет ТАСС.

«Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты — мы сегодня с этими странами ведем переговоры о том, чтобы осенью провести такое же событие и вывезти туда наши галереи, вывезти наших художников. Мы очень рассчитываем, что эта инициатива получится — и что наше искусство будет представлено на этих рынках», — рассказал Вадим Лобов, один из организаторов ярмарки.

В ярмарке приняли участие 25 галерей, 65 независимых художников, скульпторов и фотографов, а также 50 экспертов в области арт-индустрии. Среди проектов-участников мероприятия можно выделить Nikolskaya Gallery, Askeri Gallery, Planz.gallery, B-Gallery, Art It Easy. Помимо этого, свое творчество представят независимые художники из Германии, Франции и России.

Ранее стало известно, что композитор Илья Демуцкий собирается представить свое сочинение по стихам Бродского в «Зарядье».