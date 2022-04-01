Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59
Посол РФ в Турции назвал четким ответ на вопрос... 02:48
В Бразилии от сильных дождей погибли 14 человек 02:43
WP: рассмотрение инициатив против РФ по Украине застопорилось... 02:28
МИД РФ отреагировал на призыв МИД Чехии к российским... 02:06

Мариинский театр планирует концерт Нетребко на фестивале «Звезды белых ночей»

Слушать
Остановить
close
100%
Leonhard Foeger/Reuters

Оперная певица Анна Нетребко выступит на музыкальном фестивале «Звезды белых ночей», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинского театра.

В учреждении культуры уточнили, что афиша Мариинского театра пока формируется на короткий срок. «Однако мы уже сейчас можем подтвердить выступление Анны Нетребко на юбилейном XXX Музыкальном фестивале «Звезды белых ночей», который пройдет с мая по июль 2022 года», — объяснили в Мариинском.

Нью-Йоркская Метрополитен-опера в начале марта отказалась от участия Нетребко в предстоящих постановках, поскольку певица не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. Баварская государственная опера также разорвала с ней отношения, после чего артистка заявила, что является налоговым резидентом Австрии и пообещала продолжить выступления в Европе в мае.

31 марта Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отказался от концерта Нетребко, который был запланирован на его сцене 2 июня. В театре объяснили это тем, что артистка осудила действия России.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+