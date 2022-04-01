Мариинский театр планирует концерт Нетребко на фестивале «Звезды белых ночей»

Оперная певица Анна Нетребко выступит на музыкальном фестивале «Звезды белых ночей», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинского театра.

В учреждении культуры уточнили, что афиша Мариинского театра пока формируется на короткий срок. «Однако мы уже сейчас можем подтвердить выступление Анны Нетребко на юбилейном XXX Музыкальном фестивале «Звезды белых ночей», который пройдет с мая по июль 2022 года», — объяснили в Мариинском.

Нью-Йоркская Метрополитен-опера в начале марта отказалась от участия Нетребко в предстоящих постановках, поскольку певица не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. Баварская государственная опера также разорвала с ней отношения, после чего артистка заявила, что является налоговым резидентом Австрии и пообещала продолжить выступления в Европе в мае.

31 марта Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отказался от концерта Нетребко, который был запланирован на его сцене 2 июня. В театре объяснили это тем, что артистка осудила действия России.