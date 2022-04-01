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В Москве открылась выставка об образе кошки в искусстве

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Татьяна Маврина «Сказки Пушкина»

31 марта во флигеле городской усадьбы Масленниковых-Петуховых в Щетининском переулке в Москве открылась выставка «Кошки, котики, котята», сообщает ТАСС. В рамках экспозиции представлены более 90 графических работ XVI-XXI веков из частных коллекций, большинство из которых зрители ранее не видели.

«Мы принципиально хотели, чтобы это была не музейная академическая выставка, а была очень домашняя коллекционерская история. Мы хотели показать, как эти картины висели бы в обычном частном доме коллекционера, собиратора или просто любителя искусства», — рассказал куратор выставки, историк искусства Сергей Подстаницкий.

Он уточнил, что произведения искусства были переданы выставке из 19 закрытых частных собраний московских коллекционеров, состоящих в «Клубе коллекционеров графики». Более того, зрители впервые смогут полюбоваться интерьером дома, в котором жил советский собиратель Феликс Вишневский.

Ранее в Новосибирске открылась выставка пейзажей из собрания Русского музея.

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