Израиль и Германия снимут подростковый сериал о покорении Марса

Израильские и немецкие телесети заявили о совместном производстве подросткового сериала DreaMars о восьми подростках, покоряющих Марс.

Показывать проект будут в 2023 году на израильском канале Zoom и немецком KiKA, сообщает Deadline.

Съемки начнутся в первом центре — симуляторе открытого космоса в Израиле, где восстановлены максимальные пейзажи.

В DreaMars будет 20 серий, действие сериала будет разворачиваться в 2045 году. По сюжету, подростки отправляются на Марс, но приземляются не в том месте, и у них остается лишь несколько часов, прежде чем их скафандры перестанут работать. Главная героиня Эмма одержима космосом после того, как ее сестра погибла в аналогичной миссии несколько лет назад. Она проникла в команду космического корабля тайно.

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